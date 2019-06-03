ЕГЭ по русскому языку в Петербурге сдают около 28 тысяч выпускников

Санкт-Петербург, , 14:13 — REGNUM Как и по всей стране, в понедельник, 3 июня, ЕГЭ по русскому языку сдают сегодня выпускники школ Санкт-Петербурга. Единый госэкзамен по русскому языку в городе сдают сегодня около 28 тысяч человек, в том числе 313 человек с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Как напомнили в городском комитете по образованию, на выполнение экзаменационной работы отводится 3,5 часа (210 минут). Для ребят с ОВЗ продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа, им доступны специальные технические средства для получения и ввода информации.

«Мы уделяем особое внимание при проведении государственной итоговой аттестации детям с ограниченными возможностями здоровья», — отметила Ирина Асланян, заместитель председателя комитета по образованию.

Она напомнила, что Петербург был в числе первых регионов, где стали проводить ЕГЭ для выпускников с нарушениями зрения.

«Сейчас ребята, планирующие поступать в вузы, смело выбирают экзамены в формате ЕГЭ и сдают их успешно», — добавила Асланян.

Минимальное количество баллов по русскому языку для получения аттестата о среднем образовании — 24 балла; для поступления в вуз — 36 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку будут объявлены не позднее 20 июня. Срок действия результатов ЕГЭ — четыре года, следующих за годом получения результатов.

Как сообщило ИА REGNUM, 27 мая прошли ЕГЭ по географии и литературе. В Санкт-Петербурге географию сдавали 1026 участников, литературу — 3650 участников. 29 мая ЕГЭ по математике сдавали в Петербурге более 27 тысяч человек.

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