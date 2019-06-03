Исторический центр Кяхты обновят на призовые деньги

Кяхта, Бурятия, , 12:43 — REGNUM Исторический центр города Кяхта на юге Бурятии переживёт обновление в 2020 году. Город стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«31 мая в городе Воронеж были подведены итоги конкурса, где победителем стал город Кяхта в номинации «историческое поселение» с призовой суммой в 54 млн рублей. Эти средства город получит из федерального бюджета дополнительно на благоустройство своего исторического центра», — сказал министр строительства Бурятии Николай Рузавин.

По словам главы Кяхты Евгения Степанова, деньги решено потратить на реконструкцию центрального парка, площади и автовокзальной площади.

«Главная наша задача — добиться, чтобы центр города, парк стали привлекательны для наших жителей, чтобы они могли там спокойно отдыхать с детьми. Все изменения по благоустройству должны подчеркнуть старину и самобытность нашего города», — отметил он.

Работы будут завершены к концу 2020 года.

Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений проводится по поручению президента Владимира Путина второй год. С 2019 года он проходит в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с призовым фондом в размере 5 млрд рублей в год.

В нем принимают участие «малые города» с численностью до 100 тысяч человек включительно, а также исторические поселения федерального, регионального значения, за исключением административных центров и городов федерального значения. Добавим, что от Бурятии кроме Кяхты в конкурсе участвовало три малых города — Бабушкин, Закаменск, Гусиноозерск.

Напомним, что город Кяхта является одним из ключевых пунктов международного туристического маршрута «На Великий чайный путь». Как ранее сообщало ИА REGNUM, на развитие инфраструктуры маршрута будет выделено 650 млн рублей.

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