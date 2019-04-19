Бурятии вновь пророчат большое «туристическое» будущее

Улан-Удэ, , 15:11 — REGNUM Бурятия может стать лидером в сфере туризма в Дальневосточном федеральном округе. Об этом заявил глава Минвостокразвития Александр Козлов 19 апреля на межпарламентских слушаниях в Народном Хурале республики.

По его словам, больше туристов в регион поможет привлечь введение электронной визы для въезда в Россию.

Читайте также: Механизм электронных виз получили Бурятия и Забайкалье

«С 1 июня 2019 года граждане 18 стран смогут получить электронную визу для посещения Бурятии и Забайкальского края. Она выдается на 30 дней, бесплатно, без взимания сбора, за четыре дня до выезда и без вызова. Постановление на днях подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Принимать туристов смогут теперь аэропорты Улан-Удэ и Читы», — рассказал министр.

Развивать внешний и внутренний туризм в регионах позволят и такие проекты, как «Восточное кольцо России» и «Сибирский тракт» на территории Бурятии и Забайкалья. На развитие инфраструктуры туристического кластера «На Великом Чайном пути» будет выделено 650 млн рублей. Напомним, до создания знаменитых чайных клиперов и, особенно, строительства Транссиба, город Кяхта на границе с Монголией оставался главной чайной столицей Российской империи.

«Бурятия в данном случае может стать лидером с той возможностью, которая есть. Я хотел бы, чтобы у вас получилось», — сказал Козлов.

Глава республики Алексей Цыденов, в свою очередь, отметил, что регион работает над повышением транспортной доступности. Недавно стало известно, что в Бурятию заходит третий авиаперевозчик, который будет летать по направлению Улан-Удэ-Москва.

«У нас теперь в летний период ежедневно три авиарейса на Москву. Для льготных категорий граждан: молодёжи до 23 лет, женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет — цена билета порядка 6,2 тыс. рублей. Для многодетных семей тоже такая же цена», — сказал глава.

Добавим, что в 2018 году дальневосточные регионы посетили 6,9 млн человек, в том числе 980 тыс. иностранных туристов. Лидером по посещаемости стал Приморский край, который посетили 4,6 млн человек. За ними идут Хабаровский край — около 593 тыс. человек и Амурская область — 441 тысяч. Бурятия расположилась на четвёртом месте, а Забайкалье — на шестом.

Как сообщало ИА REGNUM, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики ранее вручил властям Улан-Удэ сертификат на 12 трамваев, пообещав также финансы на ремонт трамвайных путей. 18 апреля он побывал с визитом в Забайкальском крае, где подарил городской больнице Читы 54 автомобиля скорой помощи.

Ранее по теме: Глава Минвостокразвития приехал в Бурятию с подарками

Читайте также: На социальное развитие Забайкалья выделено 9,4 млрд рублей

Напомним, Бурятия и Забайкалье перешли из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный указом президента РФ от 3 ноября 2018 года.