Конец киберспорта в Blizzard: почему компанию покидают специалисты?

Ирвайн, США, , 11:35 — REGNUM Несколько высокопоставленных сотрудников Activision Blizzard покинут компанию в ближайшие недели из-за «падения морали». Среди них Ким Фан — один из руководителей киберспортивного подразделения Blizzard Esports, сообщает Dexerto, ссылаясь на источники внутри компании.

Фан работал в компании более 13 лет, но он покидает Activision Blizzard вместе с другими сотрудниками из-за недовольства, связанного с развитием киберспортивных продуктов. Как сообщает один из сотрудников, «центром внимания компании стала коммерциализация киберспортивных игр, а не создания хороших проектов для сообщества».

Причиной «низкой морали» среди сотрудников, по мнению источников, стал Пит Властелика — генеральный директор Blizzard Esports. Его видение сильно отличается от видения работников компании и Властелика, как они считают, не слишком хорошо разбирается в киберспорте.

Ранее Пит Властелика работал в FOX Sports, где занимался созданием контента. К киберспортивному подразделению Activision Blizzard он присоединился в 2016 году, и с тех пор отвечает за все дисциплины компьютерного спорта, создающиеся в стенах компании. По мнению сотрудников, наиболее негативное влияние работа Властелики оказывает на Overwatch и Call of Duty.

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