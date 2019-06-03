Глава РМК о храме в Екатеринбурге: «Должно пройти время»

Екатеринбург, , 10:32 — REGNUM Совладелец и руководитель Русской медной компании Игорь Алтушкин не уверен, заслужил ли Екатеринбург храм Святой Екатерины. Об этом он заявил изданию «Русский репортёр».

Как отметил предприниматель, меценат, а также уроженец и житель этого города, сейчас должно пройти время. При этом он заметил, что Екатеринбургом город стал, но ведёт себя, как Свердловск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13−15 мая в центре Екатеринбурга шли активные протесты против строительства собора Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Инвесторами строительства являются Алтушкин, «Русская медная компания», а также Уральская горно-металлургическая компания и её глава Андрей Козицын.

После протестов власти решили провести опрос населения города и таким образом выбрать место для строительства собора. Опрос может быть проведён летом. После этого епархия определится с окончательным местом и инвесторы рассмотрят вопрос о финансировании строительства.

Напомним, храм Святой Екатерины был создан в 1723 году, в год основания Екатеринбурга. В 1930-м собор был взорван. Попытки восстановить его на разных местах предпринимаются уже девять лет.