Суббота, 1 Июня 2019 года
18:45:03 МСК

Более трёх тысяч екатеринбуржцев вышли на «Зелёный марафон»

Общество

Мероприятие прошло в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского

Екатеринбург, 1 июня 2019, 18:44 — REGNUM  Почти 3 тысячи 200 жителей Екатеринбурга пробежали «Зелёный марафон» в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКИО). Мероприятие приурочили ко Дню защиты детей.

Бегущие разделились на три категории. Раньше всех стартовали дети — 580 мальчиков и девочек в двух возрастных группах (от 7 до 9 лет и от 10 до 13 лет) стартовали в начале двенадцатого часа, а примерно через час побежали взрослые. Наконец, впервые участвовали люди с ограниченными возможностями — для них прошли специальные инклюзивные старты.

Участникам предстояло пробежать 4,2 км — это десятая часть олимпийской дистанции. На финише каждого «марафонца» награждали специальной медалью, а самые быстрые бегуны в каждой категории получили специальные призы.

Всего на мероприятии побывали 13 тысяч 700 екатеринбуржцев, которые пришли поддержать своих родных и близких.

Горожанам было чем заняться и помимо пробежки — в этом году совместно с марафоном в ЦПКИО проходил досуговый фестиваль «Арт-Пикник», организованный мэрией города, а также фестиваль тюльпанов. Гуляющие могли поучаствовать в мастер-классах по рисованию, стать участником музыкального баттла, а также смастерить подарок из подручных средств.

«Это хорошая возможность провести время с друзьями и близкими на свежем воздухе, совершить пешую прогулку, проявить свои творческие способности и зарядиться хорошим настроением!» — считает председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин.

В Екатеринбурге мероприятие проводилось уже восьмой раз, также забеги проходили в 60 городах России. За несколько лет благотворительный марафон собрал примерно 140 млн рублей. Забег проводится Сбербанком России совместно с фондом «Обнаженные сердца».

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве проходит марафон «Бегущие Сердца»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Соревнования по бегу
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить