Более трёх тысяч екатеринбуржцев вышли на «Зелёный марафон»

Екатеринбург, , 18:44 — REGNUM Почти 3 тысячи 200 жителей Екатеринбурга пробежали «Зелёный марафон» в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКИО). Мероприятие приурочили ко Дню защиты детей.

Бегущие разделились на три категории. Раньше всех стартовали дети — 580 мальчиков и девочек в двух возрастных группах (от 7 до 9 лет и от 10 до 13 лет) стартовали в начале двенадцатого часа, а примерно через час побежали взрослые. Наконец, впервые участвовали люди с ограниченными возможностями — для них прошли специальные инклюзивные старты.

Участникам предстояло пробежать 4,2 км — это десятая часть олимпийской дистанции. На финише каждого «марафонца» награждали специальной медалью, а самые быстрые бегуны в каждой категории получили специальные призы.

Всего на мероприятии побывали 13 тысяч 700 екатеринбуржцев, которые пришли поддержать своих родных и близких.

Горожанам было чем заняться и помимо пробежки — в этом году совместно с марафоном в ЦПКИО проходил досуговый фестиваль «Арт-Пикник», организованный мэрией города, а также фестиваль тюльпанов. Гуляющие могли поучаствовать в мастер-классах по рисованию, стать участником музыкального баттла, а также смастерить подарок из подручных средств.

«Это хорошая возможность провести время с друзьями и близкими на свежем воздухе, совершить пешую прогулку, проявить свои творческие способности и зарядиться хорошим настроением!» — считает председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин.

В Екатеринбурге мероприятие проводилось уже восьмой раз, также забеги проходили в 60 городах России. За несколько лет благотворительный марафон собрал примерно 140 млн рублей. Забег проводится Сбербанком России совместно с фондом «Обнаженные сердца».

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