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Аэропорт «Белгород» назвали в честь инженера-изобретателя Владимира Шухова

Общество

Одно из «великих имён России» получил белгородский воздушный порт

Аэропорт «Белгород» назвали в честь инженера-изобретателя Владимира Шухова
Иллюстрация: Belgorodavia.ru
Международный аэропорт «Белгород»

Белгород, 1 июня 2019, 14:58 — REGNUM  Международному аэропорту Белгород присвоено имя Владимира Григорьевича Шухова — изобретателя, инженера и учёного. Соответствующий указ 31 мая подписал президент России Владимир Путин.

Ряду российских аэропортов присвоены имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. Голосование «Великие имена России» проходило в несколько этапов. В финале белгородцы выбирали между Владимиром Шуховым, военачальником Николаем Ватутиным и лётчиком Алексеем Маресьевым.

В голосовании за имя белгородского аэропорта участвовали 113 тыс. 739 человек. В итоге 50 тыс. 585 из них проголосовали за Владимира Шухова. Он родился в городе Грайвороне (тогда — Курской губернии). В историю Шухов вошёл как автор проектов первых российских нефтепроводов и нефтеперерабатывающих заводов, архитектор и изобретатель. Имя Шухова в Белгороде носит Государственный технологический университет, в Старом Осколе — улица, а в родном городе Шухова Грайвороне его именем названы парк и школа.

Аэропорт «Белгород» был основан в 1954 году. В 2010 году ОАО «Белгородавиа» передали из федеральной собственности в областную и начали ремонтировать. В 2013 году аэропорт «Белгород» открыли после реконструкции. По итогам 2013 года конкурсная комиссия Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации стран СНГ признала его лучшим аэропортом стран СНГ. В 2014 году завершилась реконструкция всех объектов инфраструктуры. С апреля 2019 года гендиректором аэропорта является Елена Безбородова.

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