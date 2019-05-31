Омскому аэропорту официально присвоено имя Дмитрия Карбышева

Омск, , 15:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин 31 мая своим указом официально присвоил омскому аэропорту имя генерала Дмитрия Карбышева. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области. Имена получили ещё 43 аэропорта России.

Читайте также: Новые названия российских аэропортов: полный список

В облправительстве напомнили, что инициатива по переименованию крупных аэропортов принадлежит Общественной палате России и Минкультуры РФ. Конкурс под названием «Великие имена России» стартовал 11 октября 2018 года. Итоги были подведены 4 декабря. Свои голоса за присвоение омской воздушной гавани имени Карбышева отдали почти 45 817 человек (41%). Теперь имя генерала Карбышева разместят на фасаде здания, рядом установят барельеф.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на втором месте оказалась кандидатура авиаконструктора Андрея Туполева (30%), на третьем — актёра Михаила Ульянова (28%).

Дмитрий Карбышев родился в Омске в 1880 году. Являлся выдающимся учёным и фортификатором. Во время Великой Отечественной войны Карбышев был тяжело контужен в бою и попал в плен. Он отказался сотрудничать с врагом и принял мученическую смерть в концлагере Маутхаузен. 16 августа 1946 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза — посмертно. Карбышев награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалью. В честь Дмитрия Карбышева названы две железнодорожные станции в Омской области, учебные заведения, улицы многих городов, предприятия, а также малая планета Солнечной системы.

Читайте ранее в этом сюжете: Аэропорту Омска присвоят имя генерала Дмитрия Карбышева