В Петербурге отсрочат оплату детсада для матерей-одиночек

Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга 31 мая приняло в первом чтении законопроект, дающий отсрочку по оплате детсада одиноким родителям, если они не получают положенные по закону алименты.

Документом предлагается установить отсрочку по оплате детсада на три месяца на основании ходатайства родителя или законного представителя детей, растущих в неполной семье, если решение суда о взыскании алиментов не исполняется вторым родителем более трех месяцев, что подтверждается постановлением судебного пристава.

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга освобождает от платы за детский сад отдельные категории граждан. Однако эта льгота не распространяется на детей, которые проживают с одним родителем, если второй не исполняет решение суда о выплате алиментов. В то же время матери-одиночки также нуждаются в социальной поддержке в вопросе взимания родительской платы, ведь неуплата алиментов существенно затрудняет их материальное положение», — пояснил лидер фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко.

Он предложил со временем увеличить эту отсрочку до шести месяцев или одного года.

Законопроект принят в первом чтении.