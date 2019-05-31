Социолог рассказала, как не допустить дальнейших протестов в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 10:59 — REGNUM При выборе новой площадки для храма Святой Екатерины нужно придерживаться трёх критериев, которые позволят не допустить новых протестов горожан. Об этом заявила директор центра социологических исследований фонда «Социум» Ольга Рыбакова на экспертном совете в мэрии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во-первых, сказала социолог, до голосования нужно допустить не более шести-семи вариантов, иначе невозможно будет определить явного лидера.

Необходимо, чтобы эти варианты прошли предварительную «жесточайшую» экспертизу по вопросу пригодности для строительства там храма. Особо печальной может стать ситуация, если на победившей площадке нельзя будет возводить объект.

Третий критерий — по возможности, строительство храма на площадке не должно быть связано с разрушением её «профильного» общественного использования. Если там уже привыкли отдыхать, заниматься спортом, проводить культурно-массовые мероприятия — лучше заранее отказаться от этого варианта.

«Иначе это вновь вызовет протест и только усилит возмущение граждан», — считает Рыбакова.

В качестве пожелания социолог порекомендовала не возвращаться к тем площадкам, которые уже вызвали протест. Каждое место должно быть обосновано.

Напомним, ранее главный архитектор Екатеринбурга Игорь Молоков предложил пять вариантов для храма Святой Екатерины, одобренных в свердловском отделении Союза архитекторов России. Всего же жители города предложили более 50 площадок через обращения в мэрию.

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