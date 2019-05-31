Информацию о варварских способах охоты распространяли в Бурятии

Улан-Удэ, , 10:50 — REGNUM В Бурятии с интернет-сайтов удалены объявления о варварских способах и орудиях охоты. Об этом сообщили ИА REGNUM в Северобайкальской природоохранной прокуратуре.

«В ходе мониторинга сети Интернет природоохранной прокуратурой выявлены сайты, содержащие информацию о способах изготовления и использования орудий охоты, таких как колющая и арбалетная самострельная ловушки, крючки, ловчая яма с петлей и приманкой», — сообщили в прокуратуре.

Использование подобных орудий и способов охоты запрещено законодательством об охоте и сохранении охотничьих ресурсов под угрозой административной и уголовной ответственности. Надзорным органом был подан иск в суд для признания этой информации запрещенной к распространению на территории России.

Советский районный суд Улан-Удэ согласился с доводами прокуроров и удовлетворил иск. Администраторы сайтов, на которых размещались объявления о варварских способах и орудиях охоты, информацию удалили.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме намерены ужесточить ответственность за незаконную добычу, перевозку краснокнижных и особо ценных диких животных. 23 мая депутаты приняли в первом чтении закон, который переводит браконьерство и пособничество в категорию преступлений средней тяжести.

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