Госдума ужесточает наказание за браконьерство

Москва, , 14:54 — REGNUM Законопроект, повышающий ответственность за незаконную добычу, перевозку краснокнижных и особо ценных диких животных, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая. Предлагается перевести браконьерство и пособничество в категорию средней тяжести.

Наказание

Повышаются максимальные сроки принудительных работ и лишения свободы с трех до четырех лет за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесённых в Красную книгу, их частей и дериватов.

В случае совершения указанных деяний с использованием служебного положения или с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или в Интернете, максимальные сроки лишения свободы предлагается повысить до шести лет вместо нынешних пяти лет.

Также предлагается повысить максимальные сроки принудительных работ за незаконное приобретение или продажу редких животных через интернет.

Кроме того, законопроект позволит привлекать к повышенной ответственности лиц, использующих служебное положение, но не входящих в категорию должностных. В этом случае повышенную ответственность будут нести работники заповедников, заказников, научных организаций и охотничьих хозяйств.

Зачем нужен закон

Изменения Уголовный кодекс РФ позволят более эффективно расследовать преступления, когда ради наживы или развлечения уничтожают редчайших животных, находящихся на грани исчезновения — например, снежного барса или амурского тигра, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«С 2015 по 2017 год было зарегистрировано 3,5 тыс. преступлений, связанных с охотой на особо ценных животных. Для сравнения — в настоящее время в России насчитывается менее 600 особей амурских тигров», — привел он данные.

Одновременно предложено ввести новый квалифицирующий признак — совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Это позволит привлекать к ответственности и назначать наказание, соразмерное тяжести содеянного, группам браконьеров, сговорившихся на совершение единичного преступления.

«Законопроект позволит защитить и сохранить уникальную фауну нашей страны», — подчеркнул Володин.