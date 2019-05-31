Роскачество составило рейтинг антивирусов

Москва, , 10:11 — REGNUM Эксперты АНО «Российская система качества» (Роскачество) совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) составили рейтинг антивирусов для Windows и MacOS.

Лучшей антивирусной программой для операционной системы Windows исследователи назвали Internet Security румынской компании Bitdefender.

Вторую строчку в этом рейтинге занял антивирусник Internet Security словацкой фирмы ESET.

Тройку лидеров замыкает Antivirus Free Edition румынской компании Bitdefender. Четвёртое и пятое места заняли Security Deluxe (Norton) и Free Antivirus (Avast) соответственно.

Лучшей антивирусной программой для MacOS назван Cyber Security Pro (ESET).

Второе место заняла российская программа Internet Security (Kaspersky).

Третью строчку занял Antivirus for Mac (Bitdefender).

Далее идут Antivirus for Mac OS (G Data) и Security Deluxe (Norton).

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