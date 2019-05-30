Власти отказались продлевать метро за пределы Москвы

Москва, , 16:26 — REGNUM Принято решение не продлевать Московский метрополитен за пределы Москвы, сообщает 30 мая газета «Коммерсант».

По данным издания, консультации по этому вопросу проводили между Минтрансом РФ, правительствами Москвы и Подмосковья, а также РЖД. Речь идёт о проектах продления подземки в три города-спутника столицы — Балашиху, Мытищи и Красногорск.

«Против выступили столичные власти и Минтранс, прогнозируя, что это приведет к «критической» загрузке подземки», — пишет газета.

Альтернативой метрополитену станет развития проекта «Московские центральные диаметры» (МЦД) на пригородных железнодорожных линиях. При это МЦД-1 и МЦД-2 могут запустить уже до конца 2019 года.

Автор статьи обращает внимание, что вопрос строительства МЦД-5 Пушкино-Домодедово, который может решить транспортные проблемы Мытищ, связан, по его информации, с изменением границ национального парка «Лосиный остров».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 27 мая открыли железнодорожную платформу центра «Сколково».

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