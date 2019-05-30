Четверг, 30 Мая 2019 года
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ВОЗ и ЮНИСЕФ расследуют вспышку СПИДа в Карачи

Общество

У более чем 700 человек диагностировали опасную болезнь

Карачи, Пакистан, 30 мая 2019, 14:32 — REGNUM  В Карачи (пакистанская провинция Синд) прибыла группа международных экспертов для расследования вспышки СПИДа.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, группа из 12 экспертов, в том числе специалисты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ЮНИСЕФ, Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) и Центра по контролю за заболеваниями прибыла в самый населенный город Пакистана, чтобы определить причины того, что уже окрестили «эпидемией», и предложить способы борьбы с ней.

По данным экспертов, за последнее время у более чем 700 жителей Карачи был диагностирован СПИД, причем 576 из них — дети. Этим объясняется внимание ЮНИСЕФ к данной ситуации.

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Зарубежная хроника
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