Нарушение прав в сфере ЖКХ: Глеб Никитин предложил поправки в закон

Нижний Новгород, , 06:39 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с инициативой о внесении изменений в федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Проект закона поступил в комитет по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Заксобрания Нижегородской области, но пока не был рассмотрен, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Суть предложения — распространить на органы исполнительной власти регионов, отвечающие за государственный жилищный надзор, норму, которая даёт возможность «обращения к ним граждан за защитой нарушенных прав потребителей при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены». Предполагается, что такими поправками удастся повысить эффективность рассмотрения обращений граждан о нарушении прав потребителей жилищно-коммунальных услуг.

Поправку предлагается внести в статью 10 вышеупомянутого закона.

«Предполагается, что необходимым условием для того, чтобы обращения граждан, жилищные права которых нарушены, в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственный жилищный надзор, могли стать законным основанием для проведения внеплановой проверки, будет являться подтверждение заявителем факта того, что до обращения в соответствующий орган он обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены», — уточняется в пояснительной записке.

Напомним, в зимний период 2019 года в Нижегородской области были зафиксированы десятки случаев обрушения сосулек, снежного покрова со зданий, в том числе и те, где пострадали прохожие. Во всех случаях это произошло из-за нарушения правил благоустройства и несвоевременной уборки снега с кровли структурами, ответственными за данную работу. В их числе — коммерческие компании, с которыми заключены соответствующие контракты.

Читайте также: Сосульки-убийцы: в Нижегородской области становится опасно ходить по улице