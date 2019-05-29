Медики орловской «скорой» готовят ультиматум

Орел, , 17:15 — REGNUM Орловские медики создали первичную организацию межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» и обещают использовать все методы борьбы за свои права, которые позволяет законодательство. Об этом ИА REGNUM сообщил руководитель регионального отделения «Справедливая Россия», депутат облсовета Руслан Перелыгин.

Первичная организация межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» была создана в Орле 10 мая этого года, председателем избран Дмитрий Серёгин. МПСРЗ «Действие» входит в Конфедерацию труда России.

«Я работаю в Орле фельдшером скорой помощи с 2012 года. Медики Орловской области и ранее сталкивались с проблемами защиты трудовых прав. Но особенно остро я почувствовал, что без активных действий самих сотрудников невозможно добиться сегодня достойных условий труда, когда началась «оптимизация» службы скорой медицинской помощи в виде присоединения службы Орловского района при Плещеевской ЦРБ к станции скорой медицинской помощи города Орла. Наш старый профсоюз оказался бессилен из-за постоянных оглядок на начальство. В результате недальновидных действий чиновников департамента здравоохранения, кадровый голод, который в нашей сфере и так имел место, значительно усилился, так как половина сотрудников службы при Плещеевской ЦРБ так и не пришли на работу в городскую станцию СМП. Теперь еще большее количество бригад скорой помощи не укомплектовано в соответствии с требованиями Приказа Минздрава № 388н, а это значит, что на вызовы медики ездят по одному. Для пациентов это может стать роковым явлением», — говорит Серёгин.

Он напомнил, что ещё в апреле более 150 сотрудников скорой заявили о готовности перейти на одну ставку в случае, если не будут улучшены условия труда, но реакции, по сути, так и не получили.

«Сейчас мы готовим некий ультиматум главврачу, которого департамент здравоохранения оставил крайним в этой ситуации, копию направим губернатору. Если нас снова не услышат, мы перейдем к другим методам борьбы за свои права, которые предусмотрены законом», — добавил Серёгин.

«Орловские медики больше не надеются на чиновников. Они решили взять инициативу в свои руки, организовав команду и создав независимый профсоюз. Безусловно, мы поддерживаем это начинание и будем помогать. Сегодня нужно в рамках правового поля противостоять бесчеловечной «оптимизации» здравоохранения. Мы планируем подключить к этому вопросу наших депутатов Государственной думы», — пояснил Руслан Перелыгин.

Как сообщало ИА REGNUM, положение орловских медиков ухудшилось после присоединения СМП Плещеевской больницы к городской станции скорой помощи, с 1 апреля. В результате врачи и фельдшеры скорой получили дополнительную нагрузку: помимо Орла, они обслуживают Орловский район. Медработники требуют, чтобы в таком случае сельские льготы распространялись и на них, требуют повышения зарплат, а также снижения нагрузки: на вызов нередко направляется по одному медработнику.

Между тем, весной 2018 года об «итальянской» забастовке объявили сотрудники скорой в Воронеже. Претензии медиков были те же: низкий уровень оплаты труда — чтобы получать зарплату, указанную руководством в отчетах, врачам и фельдшерам приходилось работать на полторы ставки. Нередко бригада скорой, отправлявшаяся на вызов, состояла из одного человека.

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В мае этого года о готовности начать «итальянскую» забастовку заявили медики «скорой» в Пензе — люди жаловались на унизительно низкую заработную плату, работу в неполной бригаде. 28 мая губернатор Иван Белозерцев поручил разобраться в ситуации — для этого создана рабочая группа.

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