Неаккуратный грабитель из Дагестана спалил дом, пытаясь согреться

Махачкала, , 12:04 — REGNUM К неожиданному итогу привела попытка жителя города Махачкалы ограбить дачный дом. Злоумышленник случайно спалил жилище, нанеся хозяину ущерб в размере 500 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 23 апреля в пресс-службе МВД Дагестана.

Инцидент произошёл в ночь на 22 апреля в Карабудахкентском районе республики. Подозреваемый отжал пластиковое окно и проник в дачный дом потерпевшего. Ночной гость, пребывавший в нетрезвом состоянии, почувствовал холод и решил включить газовую печь.

Однако неосторожное обращение с плитой привело в возгоранию деревянных панелей. Итог: дом, принадлежавший жителю села Карабудахкент, полностью сгорел. В настоящее время нерадивый злоумышленник задержан полицией и даёт признательные показания.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что семейная пара из Дагестана обвиняется в избиении и ограблении 61-летней родственницы. Злоумышленники избили пенсионерку и, угрожая ножом, стали требовать деньги и банковскую карту. В это же время в подъезде находился их несовершеннолетний сообщник, который должен был подать «сигнал», если что-то пойдет не по плану.

Испуганная женщина подчинилась грабителям и отдала всё содержимое кошелька. Однако ей удалось вырваться, выбежать на балкон и позвать на помощь. Услышавшие крики прохожие вызвали полицейских, которые задержали всех троих злоумышленников.

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