Пенсионеры Ленобласти получат право на бесплатный проезд в метро Петербурга

Санкт-Петербург, , 11:06 — REGNUM Пенсионеры Ленинградской области с 1 сентября 2019 года получат право на бесплатный проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга. Такое решение поддержали депутаты Законодательного собрания Ленобласти в ходе встречи с губернатором региона Александром Дрозденко.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания, по поручению губернатора областной комитет финансов разработал законопроект о компенсации проезда пенсионеров, проживающих в Ленобласти, по территории Санкт-Петербурга с использованием единых проездных билетов.

«Для компенсации в региональный бюджет будет заложено 100 млн рублей. Имея данные статистики по итогам года, депутаты смогут оценить, достаточная ли это сумма или необходимо увеличить размер компенсации», — отметили в Заксобрании Ленобласти.

Добавим, что студенты, проживающие в Ленобласти, с 1 сентября 2019 года будут иметь право на льготный проезд на железнодорожном транспорте независимо от места их учебы.

Добавим, что одна из станций Петербургского метрополитена — «Девяткино» — находится на территории Всеволожского района Ленобласти. В ближайшие годы в Кудрово того же Всеволожского района планируется построить новую станцию метро на продолжении четвертой линии.

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