Amnesty International сменит руководство из-за обвинений в жестокости

Лондон, , 07:53 — REGNUM В прошлом году несколько сотрудников международной правозащитной организации Amnesty International покончили с собой. Сторонние эксперты, расследующие гибель этих людей, подозревают организацию в жестоких условиях труда. Теперь ее руководство принимает меры, передает немецкий канал n-tv 29 мая.

В январском докладе экспертов «Проблемы организационной культуры и менеджмента» говорится, что сотрудники жаловались на сильное давление, стресс и описывали условия труда как «токсичные».

В мае генеральный секретарь Amnesty International Куми Найду объявил, что пятеро из семи членов генеральной дирекции покинут свои посты до октября. Пока не будет создана новая команда руководителей, дела будет вести переходное руководство.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года Amnesty International осудила Азербайджан за нарушение прав человека, комментируя отказ футболиста «Арсенала» Генриха Мхитаряна ехать на финал Лиги Европы в Баку.