Больницы Москвы проведут в июне Дни открытых дверей

Москва, , 07:31 — REGNUM В Москве в июне в медицинских учреждениях пройдут Дни открытых дверей. Акция пройдёт в рамках проекта «Входите, открыто!», сообщается на портале мэра столицы.

Столичные больницы подготовили для детей и взрослых более 190 мероприятий. Можно будет пройти бесплатные обследования, получить консультации врачей разного профиля, побывать на экскурсиях по центрам здоровья.

При посещении медучреждений в Дни открытых дверей в при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, детям — свидетельство о рождении.

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Как сообщалоИА REGNUM, медицинские заведения Москвы регулярно проводят дни открытых дверей. Так, с начала 2019 года москвичи смогли получить бесплатные консультации в апреле.

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