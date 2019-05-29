Лимузин для патриарха? Федеральный ядерный центр купил дорогой автомобиль

Саров, Нижегородская область, , 03:12 — REGNUM В преддверии визита патриарха Кирилла в Саров (Нижегородская область) недавно прославившееся закупкой икон федеральное государственное унитарное предприятие «Российский ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» провело тендер на приобретение лимузина 2019 года выпуска стоимостью 7,8 млн рублей. Итоги торгов уже подведены и в ближайшие дни автомобиль бизнес-класса прибудет в нижегородский закрытый город, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в мае 2019 года федеральное предприятие уже попадало в медиаповестку страны с закупкой, к которой возникли вопросы у общественности. Ядерный центр планирует приобрести свыше 100 икон Серафима Саровского, книг-плакеток, панно и триптихов религиозной тематики. Общая цена этого сборного лота составляла 2,304 млн рублей. Позднее источник, близкий к заказчику, в комментариях нижегородским СМИ пояснил, что «иконы разойдутся на подарки ВИПам».

Как стало известно, это не единственные представительские расходы федерального центра. В рамках упрощенной закупки ФГУП приобрёл автомобиль бизнес-класса — лимузин 2019 года выпуска Audi A8 D5 Long Limousine quattro 3.0 стоимостью 7,8 млн рублей. Начальная цена лота составляла 8 199 663 рубля, победителем стала компания из Москвы. Закупка прошла на фоне сообщения о визите в Саров патриарха Кирилла.

В середине мая стало известно, что на 31 июля 2019 года запланировано освящение Успенского собора, для чего в Саров прибудет патриарх. В Свято-Успенском мужском монастыре — Саровская пустынь на сегодня идёт возрождение Успенского собора, храма во имя иконы Божией Матери «Живоносный Источник», а также восточной стены и келейных корпусов обители. К 1 июля должны быть завершены наружные работы в соборе и внутренняя роспись, после чего планируется начать обустройство интерьеров и прихрамовой территории.