Участок ЗСД в Петербурге закроют для машин ради бегунов и велосипедистов

Санкт-Петербург, , 18:00 — REGNUM Первого и в ночь на второе июня движение по Центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Петербурге будет ограничено. Здесь пройдет ежегодный «Фестиваль ЗСД», в рамках которого состоятся массовый велопробег и легкоатлетический забег. Об этом сообщили 28 мая в управляющей компании ЗСД.

«Ждем Вас на ЗСД без автомобиля, в кроссовках или на велосипеде! Это прекрасная возможность увидеть магистраль в новом ракурсе!», — отметили в компании «Магистраль северной столицы» (МСС).

Выбор Центрального участка для проведения мероприятия объясняется тем, что именно оттуда открываются самые захватывающие виды на город со стороны Финского залива, которые в обычные дни недоступны для обозрения пешеходов и велосипедистов из-за статуса ЗСД как скоростной автодороги, отмечает ИА REGNUM.

Как сообщили в компании МСС, 1 июня с 14:30 и до окончания мероприятия (планируемое время — 01:00 2 июня) закрыто движение транспорта по заезду с Богатырского проспекта на ЗСД в южном направлении.

С 15:00 до 01:00 закрыто движение транспорта на всем участке от Богатырского пр. до набережной реки Екатерингофки в южном направлении. При этом в северном направлении движение продолжится в обычном режиме). Съезд с ЗСД при движении со стороны трассы «Скандинавия» будет возможен только на КАД (Север) и Богатырский проспект.

С 14:30 до 01:00 закрыт заезд на ЗСД с Богатырского проспекта в южном направлении. С 15:00 до 01:00 закрыт заезд на ЗСД с Васильевского острова в южном направлении. С 21:10 до 01:00 будет также закрыт съезд с ЗСД на набережную реки Екатерингофки при движении с юга на север. Ближайший съезд с ЗСД на улично-дорожную сеть города будет возможен только на набережную Макарова.

В компании МСС просят с пониманием отнестись к перекрытиям ради фестиваля, который проходит лишь раз в году, и использовать альтернативные маршруты.

Западный скоростной диаметр — платная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, по ЗСД занимает примерно 20 минут.

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