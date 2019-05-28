В Ингушетии объявили три выходных на Ураза-байрам

Магас, , 15:10 — REGNUM Жители Ингушетии в честь окончания священного месяца Рамадан получили три выходных дня. Согласно указу главы республики Юнус-Бека Евкурова объявлены нерабочими днями 4, 5 и 6 июня, сообщили в администрации руководителя Ингушетии.

Евкуров рекомендовал органам государственной власти и муниципалитетам организовать круглосуточное дежурство в праздничные дни для оперативного реагирования на обращения жителей, пишет «Интерфакс».

Как сообщило ИА REGNUM, ранее выходные по случаю наступления праздника разговения были объявлены в Чечне. Так же, как в Ингушетии, жители республики будут отдыхать с 4 по 6 июня.

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Напомним, праздник разговения Ураза-байрам или Ид-аль Фитр является одним из двух самых значимых праздников в исламе. Его иначе называют праздник разговения. Он наступает по окончании священного месяца Рамадан, когда всем мусульманам предписано не принимать пищу в светлое время суток и совершать благие дела.

Как правило, в Чечне и Ингушетии предоставляют самое большое количество выходных для празднования Ураза-байрама. Власти соседних республик — Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Дагестана — объявляют традиционно по одному выходному дню в честь праздника.