Вторник, 28 Мая 2019 года
15:11:00 МСК

В Ингушетии объявили три выходных на Ураза-байрам

Общество

Столько же будут отдыхать и в Чечне

Магас, 28 мая 2019, 15:10 — REGNUM  Жители Ингушетии в честь окончания священного месяца Рамадан получили три выходных дня. Согласно указу главы республики Юнус-Бека Евкурова объявлены нерабочими днями 4, 5 и 6 июня, сообщили в администрации руководителя Ингушетии.

Евкуров рекомендовал органам государственной власти и муниципалитетам организовать круглосуточное дежурство в праздничные дни для оперативного реагирования на обращения жителей, пишет «Интерфакс».

Как сообщило ИА REGNUM, ранее выходные по случаю наступления праздника разговения были объявлены в Чечне. Так же, как в Ингушетии, жители республики будут отдыхать с 4 по 6 июня.

Читайте также: В Чечне объявили три выходных дня на Ураза-байрам

Напомним, праздник разговения Ураза-байрам или Ид-аль Фитр является одним из двух самых значимых праздников в исламе. Его иначе называют праздник разговения. Он наступает по окончании священного месяца Рамадан, когда всем мусульманам предписано не принимать пищу в светлое время суток и совершать благие дела.

Как правило, в Чечне и Ингушетии предоставляют самое большое количество выходных для празднования Ураза-байрама. Власти соседних республик — Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Дагестана — объявляют традиционно по одному выходному дню в честь праздника.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ислам
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить