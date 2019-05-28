Жители владимирского Киржача выйдут на митинг за отставку главы района

Владимир, , 12:51 — REGNUM Митинг с требованием отставки с поста главы администрации Киржачского района Владимирской области Михаила Горина планируется провести 8 июня. Организатором митинга выступает отделение КПРФ. Точное место проведения акции протеста будет известно позже, после того, как его утвердят в администрации Киржача.

Организаторы митинга, в котором могут принять участие до 500 человек, намерены требовать отставки с поста администрации Киржачского района Михаила Горина, который поддерживал планы по созданию мусороперерабатывающего комплекса в Филипповском. Кроме того, у Горина нашли непогашенную судимость, сообщил ПроВладимир.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг планов администрации тогда ещё губернатора Светланы Орловой построить в Киржачском районе на площади в 1,2 тыс. га мусороперерабатывающий комплекс разразился в сентябре 2017 года. Активисты и простые жители района активно выступили против строительства: территорию, которую власти планировали отдать под комплекс, окружают жилые дома и дачи. Особое возмущение жителей вызвали планы властей принимать на этом комплексе отходы из Москвы. В итоге, после длительных судебных тяжб и акций протеста, которые собирали сотни человек, власти от проекта отказались. Сейчас активисты продолжают борьбу — уже за возвращение государству приватизированных лесных угодий общей площадью 1,5 тыс. га.

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