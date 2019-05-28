Воробьёв представил нового руководителя Госжилинспекции Подмосковья

Москва, , 12:12 — REGNUM Бывший заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Ольга Федина возглавила Государственную жилищную инспекцию региона. Нового руководителя коллегам представил губернатор Андрей Воробьев на состоявшемся 28 мая расширенном заседании правительства Подмосковья.

«Руководитель Госжилинспекции — Ольга Николаевна Федина. Прошу любить и жаловать», — сказал Воробьёв.

Как указано на официальном сайте правительства Московской области Ранее Федина была заместителем министра ЖКХ Московской области. До этого, в 2014 году, занимала должность главного инспектора Счётной палаты РФ в части контроля за расходами в ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, главным запросом жителей Московской области губернатор Воробьёв считает создание новых рабочих мест.

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