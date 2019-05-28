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В Петербурге СКР начал проверку по факту обнаружения тела младенца

Общество

Причины смерти установят эксперты

Санкт-Петербург, 28 мая 2019, 11:57 — REGNUM  Тело новорожденного мальчика найдено вечером 27 мая в парке Политехнического университета в Калининском районе Санкт-Петербурга. Органы СКР начали доследственную проверку.

Тело ребенка находилось в полиэтиленовом пакете, на который обратила внимание жительница города. Женщина вызвала полицию. Внешних признаков смерти на теле младенца не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения причин смерти ребенка, выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», — отметили 28 мая в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге идет следствие по уголовному делу о попытке убийства семимесячной девочки, которую оставили без присмотра и пищи в частном доме в Красном Селе.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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