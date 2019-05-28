В Иране оскорбили третью супругу пророка Мохаммеда — СМИ

Тегеран, , 11:29 — REGNUM Бывший офицер Корпуса стражей Исламской революции Ахмад Кадами в эфире 5-го иранского телеканала подверг критике супругу пророка Мохаммеда Айшу, а также первых трех праведных халифов. Об этом 27 мая сообщает Rudaw.

Кадами назвал Айшу, дочь первого праведного халифа Абу Бакра и третью жену пророка Мохаммеда, «бастардом», что вызвало жесткую реакцию со стороны властей страны: руководство телеканала было немедленно уволено.

Напомним, отношение к третьей жене пророка Айше среди представителей шиитского ислама сложное, однако Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи еще в середине 2016 года издал фетву, в соответствии с которой уничижительное обращение к супруге Мохаммеда запрещалось.

В шиитском Иране проживает значительное число мусульман-суннитов, которые высоко почитают как Айшу, так и первых трех праведных халифов. Ради сохранения единства в стране шиитское руководство пресекает попытки некоторых политиков подвергнуть ревизии историю ислама.

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