Рекламные скамейки возмутили екатеринбургских депутатов

Екатеринбург, , 11:19 — REGNUM Скамейки с размещённой на них нелегальной коммерческой рекламой обратили на себя внимание екатеринбургских депутатов. Недовольство «лавочками-нелегалами» выразили члены комиссии по муниципальной собственности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оказалось, что свердловское областное мингосимущества (МУГИСО) согласовало только 13 мест для размещения рекламных скамеек, хотя сейчас в городе их размещено больше тысячи. Скамейки имеют функциональную особенность — они сделаны так, чтобы на них было неудобно сидеть, чтобы жители не загораживали своими телами рекламное сообщение.

Специалисты министерства борются с лавочками, но это борьба с переменным успехом. Еженедельно убираются порядка 20−30 рекламных скамеек — в прошлом году были демонтированы 250 лавочек, в этом — уже 561. Но собственник — компания «Медиалавка» — продолжает работать, и даже победил в суде, когда МУГИСО попыталось демонтировать все скамейки, указанные на сайте фирмы. А вместо самостоятельного демонтажа собственник просто переставляет объекты с места на место.

Скамейки не угрожают жизни гражданам — и с этой стороны к ним не подступиться.

«А если я упал с лавочки?» — предположил глава комиссии Михаил Вечкензин. Специалисты департамента ответили: нет, к этому будет сложно подступиться.

Депутаты пообещали продумать механизм борьбы с незаконной рекламой, чтобы не повторялись подобные казусы.

Напомним, в марте 2019 года в Екатеринбурге подорожало использование рекламных конструкций. Ставка за их использование повысили с 730 до 805 рублей за кв. м.

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