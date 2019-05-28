Больше половины ФАПов в новгородском Мошенском районе есть только на бумаге

с. Мошенское, Новгородская область, , 10:46 — REGNUM В Новгородской области проверка прокуратуры установила, что более половины фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Мошенском районе простаивают в связи с отсутствием медицинского персонала. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, из 14 ФАПов в районе организована работа только шести.

При этом в прокуратуре считают, что выезды в район специалистов из Боровичской ЦРБ не решают проблемы доступности медицинской помощи в Мошенском районе.

«Принятые меры не позволяют обеспечить большую часть населения района постоянной, беспрерывной медицинской помощью, чем нарушаются права граждан на её доступность и своевременность», — сообщили в прокуратуре.

Главному врачу Боровичской ЦРБ Вадиму Ладягину внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое сейчас находится на рассмотрении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мошенском районе — одном из самых малочисленных в Новгородской области (население около 6,3 тыс. человек) — районную ЦРБ в ходе реформирования системы здравоохранения региона присоединили к Боровичской Центральной районной больнице. Боровичи находятся на расстоянии 50 км от Мошенского, между райцентрами налажено пассажирское автобусное сообщение, но автобус ходит только раз в сутки. В феврале региональное отделение партии «Яблоко» провело в селе Мошенское митинг в защиту прав граждан на доступное и качественное здравоохранение. В марте в районном центре работала выездная приёмная прокурора Новгородской области по проблемам здравоохранения.

Читайте также: Прокуратура: Ряд новгородских деревень остались без экстренной медпомощи

Напомним также, что ранее в результате проверок прокуратуры выяснилось, что в регионе нет ещё как минимум 20 необходимых по закону ФАПов: в населённых пунктах Валдайского, Крестецкого, Любытинского, Маловишерского, Новгородского, Старорусского, Хвойнинского и Чудовского районов. В региональном минздраве ответили, что ФАПы в регионе открываются, в 2019 году их появится ещё 10, но Мошенского района в этих планах не было.

Читайте также: Прокуратура не нашла 20 необходимых ФАПов в Новгородской области