Скандал с шоу «Голос. Дети» перекинулся на Украину

Киев, , 09:38 — REGNUM Российская участница украинской версии шоу «Голос. Дети» возмутила зрителей. Семилетняя москвичка Таисия Скоморохова спела на «слепых прослушиваниях», шоу транслировал телеканал «1+1».

Девочка исполнила хит Тины Тернер Simply The Best. Жюри конкурса повернули свои кресла к исполнительнице. Таисия вошла в команду наставников из группы «Время и Стекло».

Выступление участницы из Москвы зрители восприняли по-разному. Многим понравилось её исполнение, однако других возмутило присутствие на украинском конкурсе девочки из «страны-агрессора» — так украинские власти именуют Россию.

Недовольные зрители пожаловались в соцсетях, что на шоу «выбирают всех подряд». Российские дети должны петь «у себя», добавили они.

Как сообщало ИА REGNUM, финал российского конкурса «Голос. Дети» обернулся скандалом. После победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой зрители заподозрили фальсификацию голосов, что позже подтвердили эксперты. В результате победителями признали всех участников финала.

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