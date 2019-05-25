Константин Эрнст объявил победителями «Голос.Дети» всех участников финала

Москва, , 09:07 — REGNUM Первый канал показал специальный выпуск популярного шоу «Голос.Дети». Срочно сделанная программа должна была снизить накал страстей после скандала в финале. Напомним, что победила тогда Микелла Абрамова, дочь небезызвестной певицы Алсу. Однако, и зрители, и специалисты усомнились в подлинности результатов. И действительно, проверка выявила «подтасовку» (усиленное поступление сообщений), что повлияло на окончательное решение. Разразился скандал.

Первый канал попробовал не только «разрулить» ситуацию, но и повернуть, как он же и утверждал на сайте, в свою пользу. Пригласил всех детей выступить с новым номером. И надо признать очаровательные и талантливые дети не подвели. Они прекрасно пели. Единственно, репертуар был подобран сложный, очень возрастной по теме и не всегда к месту. Но, тем не менее, шоу смотрелось. Красивая сцена, шутки на грани фола Дмитрия Нагиева, встревоженные родители, видеопослания наставников… В общем, главные каноны трогательного и яркого действия были соблюдены. И все участники, как один, горячо уверяли зрителей, что «Голос» это одна большая дружная семья. А в конце сам генеральный директор Первого канала Константин еще раз для пущей убедительности подтвердил этот тезис. Он призвал родителей не делать детей предметами манупуляций, так как они прекрасны сами по себе и надо только любить их. Далее опытный телевизионный руководитель объявил всех участников финала победителями. Все они получат по 1 млн рублей. Причем, в состав триумфаторов подчеркнуто была включена и Микелла Абрамова. Семья есть семья! Особенно на телевидении!