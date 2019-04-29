Понедельник, 29 Апреля 2019 года
07:27:30 МСК

Камчатка получит 4,7 млрд на развитие в рамках единой субсидии: Трутнев

Экономика

В регионе выделены три основные точки роста

Петропавловск-Камчатский, 29 апреля 2019, 07:09 — REGNUM  Камчатский край получит 4,7 млрд рублей на реализацию проектов социально-экономического развития. Об этом сообщил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, официальный визит которого на полуостров начался 29 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Как губернатор Камчатки Владимир Илюхин затянул регион в «Петлю времени»

Главными темами совещания при полномочном представителе президента стали обсуждение проектов, на которые выделены деньги в рамках единой субсидии, а также проект НОВАТЭКа по строительству терминала СПГ в бухте Бечевинка.

На полуострове определено три центра экономического роста: это достройка краевой больницы, долгостроя, который тянется с 2013 года, должен быть достроен стадион и построены восемь учреждений среднего специального образования.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке насчитывается долгостроев на сумму в 40 млрд рублей. Много лет простаивают недостроенными краевая больница, стадион «Спартак», Дом культуры, дорога Северо-Восток — Дачная, новый аэропорт, агропарк «Зеленовские озерки», где для камчатцев должны были выращивать свежие овощи, но резидент ТОР, компания российского миллиардера Виктора Вексельберга «Ренова», остановила проект. Не достроена и первая в истории Камчатки пятизвездочная гостиница.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Привлечение инвестиций в региональную экономику
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить