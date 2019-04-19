Снайперский рубеж – 2019: третье место заняла команда из Владивостока

Владивосток, , 11:09 — REGNUM В третьем этапе конкурса «Снайперский рубеж-2019» приняло участие 20 снайперских расчётов. Впервые за 4 года проведения подобных соревнований, команда морской пехоты Тихоокеанского Флота пробилась в первую тройку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно положению о проведении конкурса, снайперские пары должны были пройти ряд упражнений, среди которых стрельба из неустойчивого положения, стрельба из-за укрытия, стрельба с элементами отхода под огнём противника, стрельба по спортивной мишени на количество баллов и стрельба по малоразмерной цели на 400 метров. Также были проведены «снайперская дуэль» и «снайперская эстафета», в которых команда 155-й бригады морской пехоты из Владивостока заняла призовые места.

По результатам соревнований, снайпера из Владивостока заняли 3 место в снайперской дуэли и 2 место в снайперской эстафете, уступив только представителям Школы снайперов. В итоге в общекомандном зачёте морские пехотинцы ТОФ заняли третье место.

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«Первый этап прошёл не совсем удачно, видимо сказалось волнение и груз ответственности, на втором этапе парный зачёт поправил положение и если бы мы не допустили ряд тактических ошибок, были бы сейчас на первом месте», — рассказал участник соревнований, старший сержант Евгений С.

Оказалось, что команда 155-й бригады морской пехоты, единственная из всех участников, от управления боевой подготовки была награждена памятными знаками за вклад в развитие стрелковых видов спорта.

«На третьем этапе хорошо прошли снайперскую эстафету, где вошли в тройку лучших — помогла хорошая физическая подготовка всех членов команды, воля к победе и дух Морского Пехотинца», — считает сержант Валентин Р.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае на полигоне Молькино снайперы соединения спецназа Южного военного округа (ЮВО) в рамках подготовки к отборочным состязаниям конкурса «Снайперский рубеж» Армейских международных игр-2018 отрабатывали приемы контрснайперской борьбы.