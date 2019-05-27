Элистинский дом-интернат вернет воспитанникам 450 тыс. рублей

Элиста, , 17:39 — REGNUM 450 тыс. рублей должен вернуть Элистинский дом-интернат для умственно отсталых детей своим воспитанникам. Соответствующее решение по двум искам вынес Элистинский городской суд 27 мая. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Калмыкия.

Иски заявлены прокурором республики в интересах воспитанников интерната: установлено, что, несмотря на то, что воспитанники интерната должны обеспечиваться всем необходимым за счет финансирования из республиканского бюджета, детей одевали и лечили за счет их пенсии — деньги снимали с личных счетов воспитанников.

Как сообщало ИА REGNUM, о нарушениях в Элистинском доме-интернате ранее заявили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ. Тогда сообщалось, что со счетов детей, воспитанников интерната, за последние годы было снято около двух миллионов рублей.

Сначала решение руководства учреждения называли вынужденным, из-за хронического недофинансирования республиканским бюджетом. Однако в начале мая стало известно — в отношении главы администрации Элисты Окона Нохашкиева возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий: по данным следствия, именно он распорядился снимать деньги со счетов детей. Сам Нохашкиев объявлен в розыск.

Добавим, что первый иск прокурора о взыскании денег с интерната в пользу его воспитанницы суд удовлетворил в середине мая. Интернат должен вернуть девочке 200 тыс. рублей.

Об этом: Глава администрации Элисты объявлен в розыск

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