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Глава администрации Элисты объявлен в розыск

Политика

Дело в отношении сити-менеджера связывают со скандалом вокруг сиротских денег

Глава администрации Элисты объявлен в розыск
Иллюстрация: Gorod-elista.ru
Окон Нохашкиев

Элиста, 17 мая 2019, 16:55 — REGNUM  Глава администрации столицы Республики Калмыкия города Элисты Окон Нохашкиев объявлен в розыск. Об этом стало известно 17 мая. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Как заявил ТАСС председатель Элистинского городского собрания Вячеслав Намруев, уголовное дело связано со скандалом вокруг Элистинского дома-интерната — по его словам, деньги со счетов детей снимали якобы по распоряжению сити-менеджера. Уголовное дело возбуждено по ст. 286 «Превышение должностных полномочий». Намруев также сообщил, что, по его сведениям, Нохашкиев объявлен в розыск.

В администрации города заявляют, что Окон Нохашкиев в отпуске, обязанности главы администрации исполняет Денис Ишкеев.

По теме также: Дело о сиротских деньгах в Калмыкии: суд вынес первое решение

Как напоминает ИА REGNUM, Окон Нохашкиев был назначен на должность главы администрации Элисты в июле 2016 года, до этого он работал в мэрии с 2012 года на различных постах. 8 мая появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении него, однако тогда подробности не сообщались.

Читайте ранее в этом сюжете: В отношении главы администрации Элисты возбуждено уголовное дело

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