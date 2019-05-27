Для возрождения Арала экологи планируют изменить дельту Сырдарьи

Нур-Султан, , 15:59 — REGNUM Экологи планируют изменить дельту реки Сырдарьи в рамках второго проекта по спасению Аральского моря. Об этом 27 мая заявил и. о. заместителя председателя комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства республики Марат Иманалиев, сообщает издание Informburo.

По его словам, между участниками проекта по возрождению северной части Аральского моря возникли недопонимания. Какие именно разногласия задерживают реализацию проекта, Иманалиев не сообщил.

Он добавил, что для начала работ необходимо получить разрешение Узбекистана, а также согласовать финансирование со Всемирным банком. Представитель комитета считает, что все предварительные процедуры могут занять несколько лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая Марат Иманалиев заявил, что к 2030 году средний сток рек в Казахстане сократится на 27,5% — со 100 до 72,5 куб. км. С целью регулирования спроса на воду в республике устанавливаются лимиты водопотребления.

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