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В Казахстане прогнозируют сокращение речных стоков на 27,5% за 10 лет

Общество

С целью регулирования спроса на воду в Казахстане устанавливаются лимиты водопотребления

В Казахстане прогнозируют сокращение речных стоков на 27,5% за 10 лет
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Вода

Нур-Султан, 27 мая 2019, 13:11 — REGNUM  Средний речной сток в Казахстане к 2030 году сократится на 27,5%, до 72,5 куб. км. Об этом 27 мая заявил главный эксперт управления регулирования использования и охраны водных ресурсов министерства сельского хозяйства республик Марат Иманалиев, сообщает издание BNews.

По его словам, сокращение будет формироваться как за счет уменьшения объемов поступления воды из внешних источников, так и за счет уменьшения внутреннего формирования. С целью регулирования спроса на воду в республике устанавливаются лимиты водопотребления.

Иманалиев добавил, что для экономии также внедряются водосберегательные технологии и сокращаются орошаемые нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая Всемирный банк и Европейский союз подписали соглашение о выделении 7 млн евро на поддержку мер по укреплению водной и энергетической безопасности в странах Туркестана.

Читайте ранее в этом сюжете: Евросоюз выделит 7 млн евро на укрепление водной безопасности в Туркестане

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Водно-энергетическая проблема в Туркестане
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