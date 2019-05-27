ЗАГСы Москвы назвали самые редкие имена новорождённых весной

Москва, , 08:51 — REGNUM В Москве весной 2019 года самыми популярными женскими именами для новорожденных детей стали: Александра, Мариям и София (Софья). Мальчиков чаще называли Михаилами, Александрами и Максимами, сообщается на портале мэра столицы.

Самым редким именем — Арья — весной назвали девочку, проживающую в районе Покровское-Стрешнево. Всего за восемь лет, пока идёт «Игра престолов», в Москве именем главной героини сериала назвали 18 новорождённых девочек.

Также в столице подрастают девочки с редкими именами Купава и Агата-Мария. Среди необычных мужских имен — Цезарь и Варфоломей.

Всего с начала весны 2019 года в Москве появились на свет 22 тыс. 553 малыша. Это почти на 1300 новорожденных больше, чем в первые два весенних месяца 2018 года.

Читайте также: В Москве назвали самые необычные имена 2018 года

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2018 году самым популярным женским именем стало имя Мария. Имя София, лидирующее в последние пять лет, переместилось на второе место. Самые популярные мужские имена — Александр, Михаил и Максим.

Ранее на эту тему: Названы самые редкие и популярные имена для новорожденных в Москве‍