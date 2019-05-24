Полицейского в Туле расстреляли из табельного оружия: СК возбудил дело

Тула, , 14:26 — REGNUM Уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») возбуждено следственными органами по факту нападения на сотрудника полиции в Туле 24 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

Как предварительно установлено, 24 мая неизвестные напали на сотрудника полиции, завладели табельным оружием сотрудника полиции, из которого несколько раз выстрелили в него. Полицейский госпитализирован в медицинское учреждение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следователей следственного управления, сотрудники полиции, руководитель СУ СКР и УМВД по региону. В розыске нападавших задействованы подразделения сил специального назначения Управления Росгвардии по Тульской области.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально сообщалось о том, что нападавший на полицейского был один — якобы причиной мог стать конфликт в автобусе между сотрудников полиции и неизвестным мужчиной. Также, по информации СМИ, в УМВД отрицали, что преступники завладели табельным оружием.

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