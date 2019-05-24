Жириновский призвал не наказывать выпускников из Владивостока

Москва, , 16:17 — REGNUM Наказывать одиннадцатиклассников из Владивостока ни в коем случае нельзя — лучше просто провести с ними разъяснительные беседы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 мая, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее в одной из школ Владивостока прошёл костюмированный праздник, на котором учащиеся 11 классов танцевали в костюмах для БДСМ — «зайчиков» с черными масками. При этом одна из учеников была одета в форму полицейского. Праздник возмутил некоторых родителей и других граждан, которые увидели видео в соцсетях. УМВД уже начало проверку в связи со скандалом.

«Ни в коем случае нельзя трогать ребят. Они молоды, у них праздник, они хотят повеселиться и просто придумали себе необычные наряды и танцевали. За что их наказывать?» — возмутился Жириновский.

По его словам, молодым людям нужно позволить самовыражаться, а не наказывать их за, возможно, необдуманные поступки. Если же «лезть в душу» к молодым людям, то можно только настроить их против себя, уверен депутат.

«Юношеский протест — это естественное состояние. Если пытаться их угнетать — мы подавим их творческие натуры, убьем желание развиваться», — отметил Жириновский.

При этом он отметил, что с молодёжью стоит обсуждать подобные вещи и объяснять, почему то или иное поведение может вызвать негативную реакцию родителей или других граждан.

«Конечно, нужно разговаривать с молодыми людьми, чтобы они тоже понимали, почему их родители могут испугаться такого поведения, почему за них волнуются бабушки, дедушки и учителя», — подчеркнул Жириновский.

Лидер ЛДПР предложил ребятам из Владивостока приехать в Москву и встретиться с ним лично.

«Пусть ребята приезжают в Москву, тем более многие из них планируют после школы поступать в вузы, а у нас есть отличный вуз Институт мировых цивилизаций. Я с ними встречусь, и мы обсудим произошедшее», — предложил депутат Госдумы Жириновский.

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