Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО

Нижний Тагил, Свердловская область, , 15:58 — REGNUM Бывший заместитель руководителя Следственного комитета РФ по Москве Денис Никандров вышел на свободу. Осуждённый за коррупцию бывший высокопоставленный чин должен был отбыть в колонии № 13 ещё более полутора лет. Однако Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении из мест заключения.

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Соответствующее ходатайство ранее подал адвокат Никандрова. Представитель суда сообщил, что администрация исправительного учреждения охарактеризовала генерала СКР положительно, сообщает ТАСС. Прокурор с доводами правозащитника согласился.

Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже бывший московский экс-генерал СКР Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности ГСУ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы в июле 2016 года. Всех троих обвинили в получении взятки в размере €500 тыс. от криминального авторитета Шакро Молодого за переквалификацию обвинения подручному Шакро Андрею Кочуйкову, который принимал участие в перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице в декабре 2015 года.

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Приговор Никандрову суд вынес летом 2018 года. За получение взятки в особо крупном размере бывшему стражу порядка назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы. Кроме того, Никандров лишён права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах. Также по решению суда он лишился специального звания генерал-майора юстиции. Срок отбывания под стражей в соответствии с приговором начал засчитываться с 19 июля 2016 года.

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