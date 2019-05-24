Дефицит йода вызвал в Минздраве РФ «дефицит памяти»

Москва, , 15:36 — REGNUM Очень интересные лозунги неожиданно выдвинул российский Минздрав РФ с призывом повсеместно йодировать пищевую соль. Не прошло и 20 лет, как об этом снова вспомнили! Тему эту поднимали как в министерстве, так и известные общественные деятели еще в конце прошлого века, заявил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель «Альпари» в СНГ Андрей Лобода.

«Вопрос, действительно, важный и в его решении уже есть прогресс. Но только государство к этому руку не приложило. Пищевая культура россиян за 20 лет, действительно, продемонстрировала растущий спрос на йодированный продукт.

Нацпроект «Демография» будет осуществляться до 2024 года. Но это не повод ждать перемен еще пять лет. Минздраву не помешает эффективная PR-кампания по привлечению внимания аудитории, в первую очередь мам и бабушек, к проблемам недостатка йода в организме», — считает эксперт.

Есть очень высокая вероятность, что уже через полгода после такой кампании, спрос на правильный продукт повысится на 20−30% в крупных городах России. И тогда уже сами владельцы производственных предприятий начнут активно инвестировать в их модернизацию.

«Все-таки всеобщее йодирование соли на производствах — это тоже перебор, рыночный спрос и пищевая культура потребления должны задавать вектор в этом вопросе. Лишних средств на развитие у производителей почти нет.

Да и маржа в пищевой промышленности очень низкая (от нескольких до 10%), в то время как ретейл не краснея добавляет по 100−150% к цене на прилавке. Поэтому постепенное продвижение производителей в этом вопросе год от года — оптимальная рекомендация», — высказал свою точку зрения Лобода.

Как сообщает ИА REGNUM, в России предложили с 2020 года ввести всеобщее йодирование пищевой поваренной соли. Соответствующий законопроект разработал Минздрав РФ.

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