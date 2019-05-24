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Арест имущества на 20 млрд рублей грозит расхитителям земель в Дагестане

Общество

Членов преступного сообщества подозревают в причинении ущерба государству на 370 млн рублей

Махачкала, 24 мая 2019, 14:46 — REGNUM  Следователи в Дагестане выступили с ходатайством перед судом об аресте имущества фигурантов уголовного дела о хищении государственных земель на 370 млн рублей. Речь идёт о более чем 300 объектах недвижимости на сумму около 20 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе Следственного комитета республики.

Напомним, по данному делу в качестве подозреваемых проходят бывший руководитель управления Росреестра по Дагестану Сафиюла Магомедов и другие должностные лица ведомства, а также сотрудники филиала кадастровой палаты республики, бывшие чиновники мэрии города Махачкалы и ряд гражданских лиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, фигурантам дела вменяют в вину хищение муниципальных и федеральных земель в составе преступного сообщества. По неофициальным данным, речь идёт о присвоении участков на побережье Каспийского моря между Махачкалой и Каспийском.

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