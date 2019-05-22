Возбуждено дело о махинациях с землей в Дагестане на 370 млн рублей

Махачкала, , 11:43 — REGNUM Уголовное дело о хищении муниципальной и госсобственности возбуждено в Дагестане. Фигурантам дела вменяют в вину причинение ущерба государству в размере более 370 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе Следственного комитета республики.

Подозреваемыми по делу проходят руководитель управления Росреестра по Дагестану Сафиюла Магомедов, специалисты и эксперты управления Заур Кичиев, Тимур Аюбов, Ренат Шихвеледов и Адиль Клычев, инженер кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Дагестану Абдула Умаханов, бывший заместитель мэра Махачкалы Герман Рагимханов, а также гражданин Ислам Исмаилов.

Установлено, что в 2000 году злоумышленники создали преступное сообщество. Они собирались обогатиться, проводя незаконные действия с земельными участками, находящимися в муниципальной и федеральной собственности.

Члены сообщества с того времени незаконно передали более 30 физическим и юридическим лицам земельные участки, которые предварительно поставили на кадастровый учет, зарегистрировав право собственности. Делали они это путем составления подложных постановлений от имени главы Махачкалы, поддельных выписок из хозяйственных книг и других сопутствующих документов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая силовики провели обыски и выемку документов в Росреестре и кадастровой палате Дагестана. Сообщалось, что созданная в 2014 году группа из сотрудников ведомства проводила незаконные сделки с государственными землями. В одном из эпизодов дела зафиксирована незаконная регистрация участков общей площадью 6600 кв. м, что нанесло республике ущерб на сумму около 7 млн рублей.