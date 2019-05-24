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Единый реестр ЗАГС стал доступен в мобильном приложении

Общество

Доступно более 3 млн записей

Москва, 24 мая 2019, 14:00 — REGNUM  Жителям России стала доступна новая госуслуга — проверить запись в Едином реестре ЗАГС теперь можно в бесплатном мобильном приложении, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Единый госреестр ЗАГС заработал с 1 октября 2018 года. Оцифровано более 3 млн записей. К 2011 году планируется оцифровать все акты гражданского состояния с 1926 года.

Также с помощью мобильного приложения можно узнать, где находится ближайший ЗАГС.

В будущем с помощью мобильного телефона планируется ввести возможность оплачивать госпошлину за оказание услуг ЗАГС.

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Как сообщало ИА REGNUM, приравнять заключение брака в ЗАГС к госуслуге предложили чиновники из министерства связи и массовых коммуникаций России в апреле 2018 года.

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