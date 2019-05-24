Тирана, , 12:54 — REGNUM 22 мая после перерыва, продлившегося 4 месяца, в Албании возобновились студенческие протесты.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», молодые люди требуют, чтобы правительство реализовало обязательства, закрепленные Университетским пактом.

В ходе протестов студенты использовали дымовые шашки и жгли страницы копий Университетского пакта, а также разбили стекла в здании министерства образования.

Премьер-министр страны Эди Рама записал видео-обращение к студентам, в котором пообещал, что все положения Университетского пакта будут реализованы и напомнил, что для свыше 86 тысяч студентов бакалавриата плата за обучение либо была снижена вдвое, либо вовсе отменена.

Напомним, Университетский пакт был принят правительством Албании 28 декабря после нескольких недель студенческих протестов в Тиране. Пакт предусматривает увеличение расходов на образование до 5% от ВВП.