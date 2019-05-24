«Дочку» Газпрома в Дагестане наказали штрафами на 10,6 млн рублей

Махачкала, , 11:35 — REGNUM Компания «Газпром газораспределение Махачкала» поплатилась за незаконное отключение от газа пяти объектов. Организация заплатила штраф в размере свыше 10,6 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе дагестанского УФАС России.

Напомним, ранее антимонопольный орган признал газовую компанию виновной в незаконном отключении от газа ОАО «РЖД», научно-производственного объединения «Модуль», торгового дома «Фея», кафе «Халал» и «Три льва» в городе Махачкале. За каждое нарушение на предприятие был наложен штраф в размере 2,68 млн рублей (общая сумма — 13,41 млн рублей).

Не согласившись с санкциями, «Газпром газораспределение Махачкала» обратился в Арбитражный суд Дагестана. Инстанция признала законным наложение штрафов, однако снизила их сумму до 10,66 млн рублей (по 2,13 млн за каждое нарушение). Газовая компания обжаловала данное решение в апелляционном порядке, но попытка не увенчалась успехом. В конечном счёте, предприятие оплатило все штрафы.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Дагестанской энергосбытовой компании пришлось оплатить два штрафа на сумму свыше 1,7 млн рублей за нарушение закона о защите конкуренции и злоупотребление своим доминирующим положением. Предприятие незаконно отключило от электроэнергии кафе в городе Махачкале и угрожало отключением ООО «Дагестанэнерго».