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Энергокомпанию в Дагестане наказали по-крупному за нарушение конкуренции

Экономика

Наложены два штрафа на сумму свыше 1,7 млн рублей

Махачкала, 29 апреля 2019, 09:36 — REGNUM  Два крупных штрафа, наложенных за нарушения закона о защите конкуренции, пришлось оплатить Дагестанской энергосбытовой компании. Общая сумма выплат превысила 1,7 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе республиканского управления Федеральной антимонопольной службы.

Штрафы наложены из-за отключения от электроэнергии расположенного в городе Махачкале кафе и по факту угрозы отключения ООО «Дагестанэнерго». Тем самым энергосбытовая компания злоупотребила своим доминирующим положением. Размеры штрафов составили 825 тысяч и 912,5 тысячи рублей соответственно.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в связи с угрозами о прекращении поставок газа трём медицинским учреждениям Дагестана санкции были наложены на компанию «Газпром межрегионгаз Пятигорск». Организацию обязали выплатить суммарный штраф в размере 1,95 млн рублей — по 650 тысяч рублей за каждое из нарушений.

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