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Более 19 тыс. кустарников высадили на улицах Москвы

Общество

Самое большое разнообразие растений представлено в переулках Китай-города

Более 19 тыс. кустарников высадили на улицах Москвы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва

Москва, 24 мая 2019, 08:15 — REGNUM  В Москве на вновь благоустроенных улицах высадили более 19 тыс. кустарников, сообщается на сайте градоначальника.

В основном посажена сирень, роза блестящая и японская спирея. Больше всего насаждений перед станцией метро «Улица 1905 года», в районе Китай-города и перед входом на ВДНХ.

Отмечается, что самое большое разнообразие кустарников представлено в переулках Китай-города. Здесь можно увидеть порядка 200 растений 19 различных видов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ежегодно высаживают большое количество растений. Так, осенью 2018 года было высажено более 2 млн разноцветных колеусов Блюме.

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